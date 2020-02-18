جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية غامبيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أداما بارو، رئيس جمهورية غامبيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس أداما بارو بموفور الصحة والسعادة والهناء، وللشعب الغامبي الشقيق باطراد الرقي في ظل قيادته الحكيمة.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وانطلاقا مما يجمع المملكة المغربية وجمهورية غامبيا من روابط الأخوة الإفريقية والتضامن الفاعل، أود أن أؤكد لفخامتكم حرصي القوي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل الارتقاء بعلاقات التعاون القائمة بين بلدينا إلى مستوى شراكة نموذجية، تستجيب لتطلعات شعبينا الشقيقين إلى المزيد من التكامل والتآزر، وتسهم في توطيد جسور التضامن الفعال والبناء بين شعوب قارتنا".

(ومع 18/02/2020)