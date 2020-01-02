جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية هايتي بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد جوفينيل مويز رئيس جمهورية هايتي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة، عن أحر التهاني للسيد جوفينيل مويز ، مقرونة بأطيب المتمنيات للشعب الهايتي الصديق باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية “وأغتنم هذه المناسبة لأؤكد لفخامتكم حرصي الراسخ على مواصلة عملنا المشترك من أجل توطيد علاقات الصداقة بين بلدينا والرقي بها إلى مستوى تعاون جنوب-جنوب يعود بالنفع على شعبينا”.

(ومع 01/01/2020)