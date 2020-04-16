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الأنشطة الملكية
الخميس 16 أبريل، 2020

جلالة الملك يهنئ عاهلة الدنمارك بمناسبة عيد ميلادها

جلالة الملك يهنئ عاهلة الدنمارك بمناسبة عيد ميلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عاهلة مملكة الدنمارك، صاحبة الجلالة الملكة مارغريت الثانية، وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أزكى التهاني مقرونة بأطيب المتمنيات لجلالة الملكة مارغريت الثانية ولأسرتها الكريمة بموفور الصحة والسعادة والهناء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “مجددا لكن التعبير عن ارتياحي لأواصر الصداقة المتينة التي تربط بين أسرتينا الملكيتين، أرجو أن تتفضلن، صاحبة الجلالة، بقبول أسمى عبارات تقديري”.

ومع:16/04/2020

 

 