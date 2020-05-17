جلالة الملك يهنئ عاهلي مملكة النرويج بمناسبة العيد الوطني لبلدهما

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هارالد الخامس عاهل مملكة النرويج، وصاحبة الجلالة الملكة سونيا، بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات لعاهلي مملكة النرويج ولكافة أفراد أسرتهما الجليلة، بموفور الصحة والسعادة، وللشعب النرويجي الصديق باضطراد التقدم والرخاء.

كما أكد جلالة الملك حرصه على مواصلة العمل المشترك من أجل المضي قدما في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المغربية - النرويجية، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الصديقين.

(ومع 17/05/2020)