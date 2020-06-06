جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة السويد والملكة سيلفيا بمناسبة العيد الوطني لبلادهما

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك كارل كوستاف السادس عشر، عاهل مملكة السويد، وصاحبة الجلالة الملكة سيلفيا، وذلك بمناسبة احتفال مملكة السويد بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أخلص التهاني وأصدق المتمنيات للملك كارل كوستاف السادس عشر، والملكة سيلفيا، بموفور الصحة والهناء، وللشعب السويدي بموصول الرقي والازدهار.

كما أعرب جلالته ، بالمناسبة، عن تقديره لعلاقات الصداقة والتعاون العريقة التي تجمع المملكة المغربية بمملكة السويد، و”التي لي اليقين أنها ستواصل تطورها بما يستجيب لتطلعات شعبينا ويخدم مصالحهما المشتركة”.

ومع:06/06/2020