جلالة الملك يهنىء الرئيس الباكستاني بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد عارف ألفي، رئيس الجمهورية الإسلامية الباكستانية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيد عارف ألفي ، وأصدق المتمنيات للشعب الباكستاني بموصول التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالته “ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن ارتياحي العميق لمستوى العلاقات الاخوية التي تجمع بلدينا ، مؤكدا لفخامتكم حرصي الدائم على العمل معكم من أجل مد مزيد من جسور التواصل والتضامن بينهما، وتحقيق تعاون ثنائي أوثق، في كافة المجالات ، يعود بالخير العميم على شعبينا الشقيقين”.

((ومع 23/03/2020)