جلالة الملك يهنىء الرئيس التنزاني بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة الى رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة ،جون بومبي جوزيف ماغوفولي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

ومما جاء في برقية جلالة الملك " يسرني وجمهورية تنزانيا المتحدة ،تحتفل بعيدها الوطني،أن أوجه لكم أطيب التهاني واصدق المتمنيات للشعب التنزاني باطراد التقدم والازدهار".

وأكد جلالة الملك للرئيس التنزاني حرص جلالته "على مواصلة العمل معكم من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية تنزانيا المتحدة بما يجسد تطلعات شعبينا الشقيقين الى مزيد من التقارب والتنمية المشتركة ويسهم في توطيد الاستقرار والتنمية المستدامة في قارتنا الافريقية".

واضاف جلالة الملك " واذ أجدد لكم تهانئي، مشفوعة بمتمنياتي لكم بموفور الصحة والهناء و موصول التوفيق في مهامكم السامية، أرجو أن تتفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز بقبول أسمى عبارات تقديري."

(ومع 26/04/2020)