جلالة الملك يهنىء السيد أومارو سيسوكو إمبالو بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية غينيا بيساو

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة الى السيد أومارو سيسوكو إمبالو ،وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية غينيا بيساو.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للسيد أومارو سيسوكو إمبالو عن أحر تهانئه وأصدق متمنياته بكامل التوفيق في مهامه السامية.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” أغتنم هذه المناسبة ، لأعرب لكم عن مدى ارتياحي لعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بلدينا، مؤكدا لكم حرصي على العمل سويا معكم من أجل تعزيزها والارتقاء بها لما فيه صالح شعبينا الشقيقين”.

(ومع 02/01/2020)