جلسة عمومية غدا الثلاثاء بمجلس النواب للتصويت على مشروع قانون بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات فيروس كورونا

يعقد مجلس النواب، غدا الثلاثاء، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير إستثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد- 19 ".

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الحادية عشر صباحا، ستنعقد طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل أجهزة المجلس في هذا الشأن.

وكان مجلس المستشارين قد صادق، في جلسة عامة الأسبوع الماضي، بالإجماع، على مشروع القانون السالف الذكر.

(ومع 20/04/2020)