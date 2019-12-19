جمهورية جزر القمر المتحدة تفتح قنصلية عامة لها بالعيون

افتتحت جمهورية جزر القمر المتحدة، يوم الأربعاء، قنصلية عامة لها بالعيون.

وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره القمري، السيد سويف محمد الأمين.

وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، نوه القنصل العام لجمهورية جزر القمر المتحدة بالعيون، السيد سيد حسن، بالعلاقات "الأخوية" التي تجمع المملكة المغربية وبلاده، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تعود إلى بدايايات استقلال جزر القمر.

وأبرز سيد حسن أن فتح جزر القمر المتحدة لقنصلية عامة لها بمدينة العيون، "عاصمة الصحراء المغربية"، يعد بمثابة "شرف" لبلده. وقال إن "فتح هذه القنصلية العامة يأتي ليؤكد على مغربية الصحراء وعلى العلاقات الأخوية التي تجمع بلدينا" .

ودعا الذبلوماسي القمري جميع الدول الإفريقية إلى الحذو حذو بلاده وفتح تمثيليات دبلوماسية لها بمدن الصحراء المغربية.

وقال سيد حسن في هذا الصدد "آمل أن تقتدي دول صديقة وشقيقة أخرى للمغرب بجمهورية جزر القمر المتحدة، لإبراز تضامنها وأخوتها مع أشقائنا المغاربة، وكذا امتنانها لكل ما تقدمه المملكة المغربية لدولنا ولمجموع ربوع القارة الإفريقية".

وبعد أن ذكر بأن العديد من المسؤولين والأطر العليا بجزر القمر تلقوا تكوينهم بالمغرب، أبرز سيد حسن أن البلدين قررا توسيع تعاونهما ليشمل مجال الاستثمارات.

يشار إلى أن كوت ديفوار فتحت خلال شهر يونيو الماضي قنصلية شرفية لها بمدينة العيون. كما أعلنت غامبيا، مؤخرا، أنها ستفتح قريبا قنصلية لها بمدينة الداخلة.

وجرى حفل افتتاح القنصلية العامة لجمهورية جزر القمر المتحدة بالعيون بحضور، على الخصوص، والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، السيد عبد السلام بيكرات، وعمال أقاليم بوجدور وطرفاية والسمارة، ورئيس الجهة، سيدي حمدي ولد الرشيد، وعدد من المنتخبين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

(ومع 18/12/2019)