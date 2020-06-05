خبير سياسي إسباني : البوليساريو على حافة الهاوية

قال الخبير السياسي الإسباني بيدرو إغناسيو ألتاميرانو إنه بعد أكثر من 40 عاما من الإخفاقات المتتالية والانكسارات المتوالية أضحت ( البوليساريو ) اليوم على حافة الهاوية .

وأكد إغناسيو ألتاميرانو في مقال رأي نشره يوم الخميس على المنصة الإخبارية ” لاسريبوبليكاس” أن هذه المجموعة الانفصالية ليست لها أية مصداقية في أعين المنتظم الدولي وعليها أن تواجه حقيقة أنها على حافة الهاوية .

وأكد الخبير السياسي أن جبهة البوليساريو وبعد خسارتها للمعركة العسكرية فقدت أيضا مكانتها على الصعيدين السياسي والقانوني مشيرا إلى أن الانفصاليين فقدوا كذلك كل قدرة أو صفة للتفاوض على المستوى الدولي .

وبعد أن دعا إلى السلم والحوار من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية شدد إغناسيو ألتاميرانو على أن المشكلة الكبرى التي تعاني منها البوليساريو هي حقيقة عدم إدراكها لبعدها الواقعي والحقيقي وهي أنها مجرد جماعة انفصالية ليس لها أي حق أو صفة للحديث باسم الصحراويين .

واعتبر إغناسيو ألتاميرانو قادة البوليساريو مجرد مجرمين يلهثون وراء مراكمة الثروات على حساب معاناة ومآسي السكان المحتجزين في مخيمات تندوف .

ومع:04/06/2020