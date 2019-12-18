رئيس الحكومة يترأس الوفد المغربي المشارك في الدورة ال14 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وفرنسا

يترأس السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الوفد المغربي المشارك في الدورة ال14 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وفرنسا، الذي ستحتضنه باريس يوم الخميس.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني سيجري بالمناسبة، مباحثات مع الوزير الأول الفرنسي، السيد إدوارد فليب، كما سيشرف الطرفان على التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين قطاعات وزارية من البلدين.

ويضم الوفد المغربي، إلى جانب السيد العثماني، كلا من السادة محمد بنعبد القادر، وزير العدل، ومحمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والسيدة نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

كما يضم الوفد السادة عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وشكيب بنموسى، سفير المملكة المغربية في جمهورية فرنسا.

ومع:18/12/2019