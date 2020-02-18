رئيس مجلس النواب يبحث مع رئيس الحكومة المحلية لجهة بلنسية سبل تعزيز العلاقات المغربية الإسبانية

أجرى رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، يوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع رئيس الحكومة المحلية لجهة بلنسية (فالنسيا) السيد إكسيمو بيغ إ فرير تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات المغربية الإسبانية .

وذكر بلاغ لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن السيد المالكي أكد خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير إسبانيا بالرباط، أن العلاقات المغربية-الإسبانية في تطور مستمر. وقال إن "علاقاتنا استثنائية وتجمعنا روابط تاريخية وحضارية وثقافية عميقة، وهنالك حركية قوية جدا في اتجاه توطيدها، كما أن آفاق التعاون بين البلدين جد واعدة".

ونوه رئيس مجلس النواب بمتانة العلاقات التي تجمع البرلمان المغربي والكورتيس الإسباني، مبرزا أهمية تعزيز التعاون بين مجلس النواب والبرلمانات الجهوية بإسبانيا، وخاصة برلمان جهة بلنسية التي تشكل قطبا اقتصاديا هاما.

وثمن السيد المالكي، يضيف البلاغ، الدعم الذي قدمه البرلمانيون الإسبان بالبرلمان الأوروبي خلال التصويت على الاتفاقية الفلاحية واتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي السنة الماضية بما يكرس سيادة المغرب على كافة ترابه الوطني.

وأوضح أن المغرب فتح ورش الجهوية المتقدمة، وتقدم بمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي لتجاوز المشكل المصطنع حول الصحراء المغربية، مشيدا في السياق ذاته بتجربة إسبانيا في مجال اللامركزية.

من جهته، أوضح السيد إكسيمو بيغ إ فرير، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، أن العلاقات بين منطقة بلنسية والمغرب علاقات ضاربة في القدم، مشددا على ضرورة استغلال الجذور المشتركة من أجل تعزيز هذه العلاقات وجعلها أوثق.

وأشار إلى أن المغرب يعتبر بوابة القارة الإفريقية التي تعد قارة القرن الواحد والعشرين، وإسبانيا تعتبر مدخلا للقارة الأوروبية، والفرصة مواتية لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد المسؤول الإسباني أن زيارته للمملكة على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال بجهة بلنسية تهدف لخلق شراكات مع نظرائهم بالمغرب واستكشاف فرص جديدة للاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

ودعا، بهذه المناسبة، السيد الحبيب المالكي إلى زيارة منطقة بلنسية والتباحث مع رئيس برلمان الجهة حول سبل تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين.

ومع:18/02/2020