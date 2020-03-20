سفارة المغرب بلشبونة تتخذ الإجراءات اللازمة لتلبية حاجيات المغاربة غير المقيمين

اتخذت سفارة المغرب بلشبونة، بعد ربطها الاتصال مع جميع المغاربة الموجودين في وضعية صعبة بالبرتغال وإحصائهم، الإجراءات الضرورية لتلبية حاجيات المغاربة غير المقيمين، من حيث السكن والإطعام.

أوضح بلاغ للسفارة أن هذه التدابير تندرج في إطار الجهود الشاملة المبذولة من طرف وزارة الشؤون الخارجية، والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج، عبر سفارات وقنصليات المملكة، وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، "الذي يسهر على ضمان راحة المغاربة أينما وجدوا عبر العالم".وأبرز المصدر ذاته أن خلية الأزمة المحدثة لهذه الغاية من طرف السفارة، تسهر على التتبع الفردي والاتصال على نحو منتظم بأفراد الجالية المتكفل بهم في هذا الإطار، مشيرا إلى "تخصيص خط هاتفي مفتوح باستمرار، من أجل تمكين مواطنينا الموجودين في وضعية صعبة، فضلا عن التتبع اللوجستيكي لوضعيتهم، من المساندة والدعم النفسي الضروريين".

وللتذكير -يضيف البلاغ- يمكن الاتصال بخلية الأزمة المحدثة بسفارة المغرب في البرتغال على الرقم التالي: 209 442 926 (00351) أو عبر البريد الإلكتروني:

agendamento.consulado.marrocos@gmail.com.