شركات الاتصالات تقرر جعل الولوج إلى جميع المواقع والمنصات المتعلقة ب"التعليم أو التكوين عن بعد" الموضوعة من طرف الوزارة الوصية مجانيا بصفة مؤقتة

قررت شركات الاتصالات الثلاث العاملة بالمغرب أن يصبح الولوج مجانيا بصفة مؤقتة عبر الشبكات الثابتة والمتنقلة، إلى جميع المواقع والمنصات المتعلقة ب"التعليم أو التكوين عن بعد" الموضوعة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رهن إشارة التلاميذ والطلبة والمتدربين، وذلك باستثناء الولوج إلى قناة "اليوتوب" .

وأوضح بلاغ مشترك لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن شركات الاتصالات الثلاث: اتصالات المغرب « Maroc Telecom » و أورنج « Orange » وإنوي « Inwi » قررت و"بالنسبة للشبكات الثابتة والمتنقلة، أن يصبح الولوج مجانيا بصفة مؤقتة إلى جميع المواقع والمنصات المتعلقة ب"التعليم أو التكوين عن بعد" الموضوعة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رهن إشارة التلاميذ والطلبة والمتدربين، مع الإشارة إلى أن هذه المجانية لا تشمل قناة اليوتوب .« Youtube » ". وأوضح البلاغ أن هذا القرار جاء في إطار التعبئة الوطنية الشاملة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وحرصا على المصلحة العامة التي تقتضي ضمان الاستمرارية البيداغوجية من خلال تمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من متابعة التحصيل الدراسي والعلمي في أفضل الظروف الممكنة، وبعد التشاور بين الأطراف المعنية بما فيها الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.

ومع 24/03/2020