صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تترأس بالرباط حفل العشاء الدبلوماسي الخيري السنوي

ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء ، يوم الإثنين بالرباط ، حفل العشاء الدبلوماسي الخيري السنوي ، المنظم من قبل سفارة أستراليا والمؤسسة الدبلوماسية.

وأضحى هذا الحفل ، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والذي يجمع القائمين بالأعمال الخيرية حول السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد لدى صاحب الجلالة ، تقليدا سنويا ينظم بمبادرة من المؤسسة الدبلوماسية والسفارات الأجنبية المعتمدة بالرباط ، لفائدة الساكنة المعوزة بمشاركة دبلوماسيين ورجال أعمال وفنانين.

ويهدف حفل العشاء الدبلوماسي الخيري إلى جمع الأموال للمساهمة في جهود العمل الاجتماعي في المغرب من خلال تمويل العديد من المشاريع التعاونية ، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم وتكوين الفتيات.

وبهذه المناسبة ، أعربت سفيرة أستراليا بالمغرب ، السيدة بيرنيس أوين جونز ، عن ” تقديرها الكبير” و”خالص امتنانها” لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء لانخراطها الشخصي لفائدة العمل الخيري ، مؤكدة أن مشاركة أستراليا في هذا الحفل ” ليست فقط شرفا كبيرا” بالنسبة لها ، ولكن أيضا ” رمزا قويا للروابط المتنامية بين البلدين”.

كما أكدت السيدة أوين جونز أن افتتاح سفارة أستراليا بالمغرب في 2017 ” الأولى في إفريقيا الفرنكوفونية”، ساهم في تجاوز عائق المسافة المتمثلة في 20.000 ألف كيلومتر التي تفصل أستراليا عن المغرب ، مشيرة في هذا الصدد ، إلى أنه ورغم هذه المسافة” نتقاسم نفس القيم ” المتمثلة في ” التضامن ، والتقاسم ، والتعاون في خدمة الأشخاص الأكثر فقرا”.

من جانبه ، أعرب رئيس المؤسسة الديبلوماسية عبد العاطي الحابك ، عن ” أرقى مفردات العرفان وأنقى معاني الامتنان ” لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء.

وبعدما ذكر بالجهود المشهودة والمبادرات المحمودة لصاحبة السمو الملكي ، أكد السيد الحابك أن جل ريع هذا الحفل الخيري الديبلوماسي سيخصص لفائدة دار الأطفال للا حسناء ، كي تتمكن جمعية الإحسان ، التي تعتبر صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء رئيستها الشرفية ، من مواجهة مصاريف هذه الدار ضمانا لاستمرار خدماتها الانسانية.

وبهذه المناسبة تم تسليم درع المؤسسة الدبلوماسية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء.

ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء ، استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية ، قبل أن تتقدم للسلام على سموها وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ، السيدة جميلة المصلي ، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد محسن الجزولي.

كما تقدم للسلام على سموها سفيرة أستراليا بالمغرب السيدة بيرنيس أوين جونز ، و السادة محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة ، وعبد الصمد السكال رئيس مجلس الجهة ، ومحمد صديقي رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط ، وسعد بنمبارك رئيس مجلس عمالة الرباط ، وعبد العاطي الحابك رئيس المؤسسة الدبلوماسية ، إضافة إلى أعضاء اللجنة المنظمة.

بعد ذلك ، أخذت صورة تذكارية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء مع الفنانين المشاركين وأعضاء اللجنة المنظمة.

وتضمن حفل العشاء هذا برنامجا فنيا متميزا وعروض أداها المغني الشاب حمزة الأبيض (الاغنية العربية) والمغنية الأسترالية آيز شنال (أوبرا) ، والمطربة فاطمة الزهراء لعروسي ومجموعتها الموسيقية (الأغنية المغربية) وعازفة الكمان إلينور هيل من كويسلند سانفوني اوركسترا (ألحان شعبية على آلة الكمان) ، والمطرب محمد عدلي (أغاني عربية شعبية).

ومع:23/12/2019