صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تترأس بمراكش مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، يوم الأحد، بقصر الباهية بمراكش، مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وعزف النشيد الوطني، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بالمناسبة، شريطا حول العنف ضد النساء، من إعداد السيد عبد المجيد فنيش وتمثيل السيدة بشرى شريف.

وتابعت صاحبة السمو الملكي أيضا، تقديما حول إعلان مراكش 2020، الذي أعدته رئيسة لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الوطني لنساء المغرب ومنسقة إعداد وتتبع الاتفاقيات، السيدة أمينة أفروخي.

إثر ذلك، جرى التوقيع على الالتزام المتعلق بإعلان مراكش، من قبل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، ووزير الصحة، السيد خالد آيت الطالب، ووزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي.

كما وقع على هذا الالتزام الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد ادريس أوعويشة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي، ورئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي-البصري (هاكا)، السيدة لطيفة أخرباش.

ويجسد التوقيع على إعلان مراكش، الذي يشكل مجموعة من الالتزامات للقطاعات المعنية بقضية العنف ضد النساء، إرادة السلطات العمومية في الانخراط أكثر في النضال المشترك مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب. وستعمل الأطراف المعنية على تشكيل مجلس لتتبع تنفيذ هذا الإعلان.

وسيعنى هذا المجلس بإرساء مبادرات ملموسة حول آليات التكفل بالضحايا، ومحاربة الصور النمطية حول النساء التي يتم نقلها في وسائل الإعلام العمومية، وكذا النهوض بثقافة اللاعنف من خلال التربية الأساسية والتعليم العالي، وسيقدم نتائج عمله يوم 8 مارس 2021.

إثر ذلك، ألقى السيد عبد النباوي، كلمة شكر وامتنان، بين يدي صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، باسم شركاء منصة مكافحة العنف ضد النساء “كلنا معاك”.

وأطلقت هذه المنصة للاستماع والدعم والتوجيه، من قبل الاتحاد الوطني لنساء المغرب بشراكة مع رئاسة النيابة العامة ومؤسسات أخرى، لفائدة النساء والفتيات في وضعية هشاشة، وذلك من أجل استقبال شكاياتهن وتظلماتهن وتوجيههن نحو المصالح المعنية بالتكفل، كالنيابة العامة، ومصالح الأمن، والدرك الملكي، ومراكز الاستقبال للاتحاد الوطني لنساء المغرب.

وتهدف هذه المنصة، أيضا، والتي تعمل 24 ساعة / 24 طيلة أيام الأسبوع بواسطة خط هاتفي مباشر، الى استقبال طلبات الدعم والتوجيه في مجال التشغيل، والتكوين، والتكوين المهني وخلق المقاولة أو المشاريع المدرة للدخل على المستوى المحلي والجهوي.

ويصاحب هذا الإجراء أيضا تطبيق للهاتف المحمول يروم تقديم المساعدة للحالات المستعجلة باستخدام تحديد الموقع الجغرافي. ولقد مكنت هاته المنصة، إلى حدود اليوم، من الوقاية من حالات خطيرة مرتبطة بمختلف أشكال العنف ضد النساء.

وبالمناسبة ذاتها، تم عرض شريط يوثق لشهادات لمستفيدات من خدمات الاتحاد الوطني لنساء المغرب.

وتميز هذا الحفل أيضا، بتقديم جائزة “للا مريم للابتكار والتميز” من قبل السيد رضوان نجم الدين، رئيس مجلس إدارة بريد بنك، تحت قيادة السيدة مليكة شوقي المستشارة بالاتحاد الوطني لنساء المغرب، ومديرة منتدبة بالمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية.

ويسهر الاتحاد الوطني لنساء المغرب، من خلال جائزة “للا مريم للابتكار والتميز”، على مكافأة أفضل مبادرات الشابات المتراوحة أعمارهن مابين 20 و40 سنة، والمنحدرات من العالمين القروي وشبه الحضري، يمثلن الجهات ال12 بالمملكة، واللواتي سيتميزن بابتكارهن لمبادرات لها أثر اجتماعي يساهم في إرساء تنمية مجتمعية من شأنها تحسين ظروف الحياة اليومية للمرأة القروية.

وسيتم انتقاء هؤلاء الشابات وتكوينهن قصد تمكينهن من التقنيات الكفيلة بتقوية قدراتهن الناعمة ومواكبتهن في إنجاز مشاريعهن.

بعد ذلك، تم عرض شريط فيديو حول تخليد اليوم العالمي للمرأة من قبل الجمعيات الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب (وجدة وطنجة والرباط وسلا والعيون).

وخلال هذا الحفل، قدم السيد ادريس اوعويشة منح للا مريم لتلميذات الإعدادي (13-18 سنة) وتلميذات البكالوريا (17-25 سنة).

وتهدف هذه المبادرة، التي أطلقها الاتحاد الوطني لنساء المغرب، إلى دعم الفتيات الشابات المنحدرات من الأوساط المعوزة بالعالم القروي وشبه الحضري، قصد مكافحة الهدر المدرسي وتشجيعهن على مواصلة دراستهن العليا.

وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، قد استعرضت، لدى وصولها إلى قصر الباهية، تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت لسموها التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموها كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي.

كما تقدم للسلام على سموها والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي، السيد أحمد اخشيشن، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، السيد محمد العربي بلقايد، ورئيسة مجلس عمالة مراكش، السيدة جميلة عفيف.

وتقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي أيضا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة المغاربية، السيدة ليلى رحيوي، ورئيس مجلس إدارة بريد بنك، السيد رضوان نجم الدين، ورئيسة لجنة أخلاقيات الاتحاد الوطني لنساء المغرب ومنسقة إعداد وتتبع الاتفاقيات، السيدة أمينة أفروخي، ورئيس الكرسي الأكاديمي لالة مريم للمرأة والطفل، السيد محمد الغاشي، والرئيسة المنتدبة للجنة التنظيم بالاتحاد الوطني لنساء المغرب، السيدة ربيعة المريني، والمدير التنفيذي للجنة التنظيم بالاتحاد الوطني لنساء المغرب، السيد يوسف الغرادي.

ومع:08/03/2020