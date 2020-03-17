صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا ببلادنا، ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور

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Mots clés:
الأنشطة الملكية
Thème de la photo:
الأنشطة الملكية
Tags:
الأنشطة الملكية
Date de la photo:
الثلاثاء, 17 مارس, 2020
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