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Fichier de la photo: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس حفل إطلاق الاستراتيجية الفلاحية الجديدة لتطوير القطاع الفلاحي "الجيل الأخضر 2020-2030" والاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع المياه والغابات "غابات المغرب"، بجماعة اشتوكة آيت باها
Mots clés: 
الأنشطة الملكية
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
الأنشطة الملكية
Date de la photo: 
الخميس, 13 فبراير, 2020