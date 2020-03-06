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Fichier de la photo: 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعطي انطلاقة أشغال إنجاز "المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن" بحي بنسودة بفاس ويعطي تعليماته السامية لإنجاز مركزين آخرين بكل من فاس وطنجة
Mots clés: 
الأنشطة الملكية
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
الأنشطة الملكية
Date de la photo: 
الأربعاء, 4 مارس, 2020