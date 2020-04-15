صحف بولونية تثمن مبادرة جلالة الملك لتوحيد جهود البلدان الإفريقية في مواجهة جائحة فيروس “كورونا”

ثمنت صحف بولونية، عاليا، مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتوحيد جهود البلدان الإفريقية في مواجهة جائحة فيروس “كورونا”.

وسجلت هذه الصحف، في مقالات نشرتها يوم الأربعاء، أن مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس “مهمة جدا” لتوحيد جهود الدول الإفريقية لمواجهة تحدي جائحة الفيروس التاجي، مؤكدة أنها تعكس بجلاء “النهج المغربي الثابت” لخدمة القضايا الافريقية في كل المجالات الحيوية.

وفي هذا السياق، كتبت صحيفة “تي تي جي” الإلكترونية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس “يولي دائما اهتماما خاصا للقضايا الافريقية، ولاهتمامات الشعوب الافريقية”، مبرزة أن جلالته اقترح “مبادرة نبيلة” تقضي بتشكيل جبهة إفريقية مشتركة بهدف إنشاء إطار عملي لدعم دول القارة في مختلف مراحل تدبير جائحة الفيروس التاجي.

وأضافت أن هذه المبادرة تتيح التعاون بين الدول الإفريقية وتبادل الخبرات من أجل التدبير المحكم للعمليات الميدانية لمواجهة الجائحة، مشيرة الى أنه في هذا الإطار أجرى جلالة الملك، أول أمس الاثنين، اتصالين هاتفيين، على التوالي، مع فخامة السيد ألاسان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وفخامة السيد ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، وهمت المحادثات التطور المقلق لجائحة (كوفيد-19) في القارة الإفريقية.

وفي نفس السياق، أبرزت الصحيفة الإلكترونية البولونية “بولسكييميديا” أن مبادرة جلالة الملك محمد السادس “مبادرة مهمة وذات بعد عملي، تتيح تبادل التجارب والخبرات والممارسات الإيجابية” لمواجهة تحدي الجائحة بشكل جماعي.

واعتبرت الصحيفة أن مبادرة المملكة المغربية ستساهم بكل فعالية في الحد من وقع الوباء العالمي على الصحة والاقتصاد والمجتمع، ومنع آثاره المدمرة.

وأكدت صحيفة “فيغ” أن اقتراح جلالة الملك إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية بهدف إرساء إطار عملياتي لمواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة، “مبادرة خلاقة وحكيمة، ولها راهنيتها وذات أهمية قصوى في هذه الظرفية الدقيقة التي يجتازها العالم بأسره”.

من جهتها، نوهت صحيفة “سيميكغوسبودارتشي” بالمبادرة الملكية من أجل تدبير قاري محكم في مواجهة الجائحة، مؤكدة أن هذه المبادرة “تنم عن حس إنساني نبيل، وهي مبادرة واقعية لا شك في أنها ستفيد القارة الإفريقية برمتها”.

ومع:15/04/2020