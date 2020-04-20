صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط .. صرف المعاشات والإيرادات للمستفيدين ابتداء من يوم الأربعاء

أنهى صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط إلى علم زبائنه، اليوم الاثنين، أن صرف معاشات التقاعد وأداءات صناديق التضامن سيتم ابتداء من يوم الأربعاء القادم (22 أبريل 2020).

وأشار صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، في بلاغ، إلى أنه "في إطار تقوية قيم التضامن، ينهي صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، المسير للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى علم زبنائه أن صرف معاشات التقاعد وأداءات صناديق التضامن سيتم ابتداء من يوم 22 أبريل الجاري".ويسهر صندوق الإيداع والتدبير، من خلال قطب الاحتياط التابع له، على التدبير الإداري والتقني والمالي لكل من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وبهذا فهو يقوم بتدبير 134 مليار درهم المتعلقة بأكثر من 20 نظام تقاعد وصندوق احتياط التي تتسم بتنوع كبير من حيث عدد الساكنة المستهدفة ونوعية الخدمات. ومن أجل الاضطلاع بهذه المهمة على أحسن وجه، يعتمد صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط على بنية تدبير تنظيمية حديثة، وعلى منظومة معلوماتية مرنة وكذا على موارد بشرية مؤهلة وآليات حكامة جيدة لخدمة أكثر من مليون مواطن.

ومع 20/04/2020