عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا بمختلف المؤسسات السجنية للمملكة باستثناء الحالات الخاصة بسجون ورزازات والقصر الكبير والأوداية

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، أنه باستثناء الحالات الخاصة بسجون ورزازات والقصر الكبير والأوداية، فإنه لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد بمختلف مؤسسات المملكة، وأن جميع العينات التي أخذت من الموظفين والنزلاء ومستخدمي شركات التغذية كانت نتائجها سلبية.

وأوضحت المندوبية ،في بلاغ لها ، أنه بالنسبة لجهة الدار البيضاء سطات (وتضم : السجن المحلي عين السبع 1، السجن المحلي عين السبع 2، مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع، السجن المحلي عين بورجة، السجن المحلي بالمحمدية، السجن المحلي بالجديدة، السجن المحلي ببرشيد، السجن المحلي بنسليمان، مركز الإصلاح والتهذيب بنسليمان، مركز الإصلاح والتهذيب علي مومن، السجن المحلي العدير، السجن الفلاحي العدير، السجن المحلي ابن أحمد) ، فقد جاءت نتائج التحاليل المجراة على نزلاء وموظفي كافة المؤسسات السجنية بالجهة سلبية، علما أن هذه المؤسسات تضم في مجموعها 1474 موظفا و15788 نزيلا.

وأضافت أنه في ما يتعلق بجهة بني ملال خنيفرة (وتضم: السجن المحلي بني ملال، السجن المحلي خريبكة 2، السجن المحلي وادي زم، السجن المحلي الفقيه بنصالح، السجن المحلي بخنيفرة، السجن المحلي بأزيلال)، علما أن مؤسسات هذه الجهة تضم في مجموعها 722 موظفا و7526 سجينا، فقد جاءت نتائج جميع التحاليل المجراة بها سلبية.

وبخصوص جهة سوس ماسة (وتضم: السجن المحلي آيت ملول 1، السجن المحلي آيت ملول 2، السجن المحلي بتيزنيت، السجن المحلي بطاطا، السجن المحلي ببويزاكارن، السجن المحلي بتارودانت، السجن المحلي بطانطان) ،فقد أكدت نتائج التحاليل المخبرية المجراة خلو المؤسسات السجنية بهذه الجهة من أية إصابة بفيروس كورونا المستجد، علما أنها تضم في مجموعها 806 موظفين و6918 سجينا.

أما في ما يخص جهة العيون الساقية الحمراء (وتضم : السجن المحلي بالعيون، السجن المحلي بالسمارة، السجن المحلي بالداخلة) فأشار البلاغ إلى أن نتائج التحاليل المخبرية أكدت خلو هذه الجهة بدورها من أية إصابة سواء في صفوف النزلاء أو الموظفين، علما أن المؤسسات الموجودة بها تضم في مجموعها 216 موظفا و647 سجينا.

وفي ما يتعلق بجهة الشرق (وتضم: السجن المحلي بوجدة، السجن المحلي بركان 2، السجن المحلي الناظور 2، السجن المحلي بكرسيف، السجن المحلي ببوعرفة، السجن المحلي بتاوريرت، السجن الفلاحي بزايو) ، فأبرزت المندوبية أن الاختبار الثاني والأخير الذي خضع له أحد موظفي السجن المحلي بوجدة أكد أنه غير مصاب بالفيروس، وبذلك تكون مؤسسات الجهة التي تضم في مجموعها 701 موظف و4156 سجينا خالية من أية إصابة بالفيروس.

وبخصوص الوضعية بجهة الرباط سلا القنيطرة (وتضم: السجن المحلي سلا 2، السجن المحلي العرجات 1، السجن المحلي العرجات 2، السجن الفلاحي الرماني، السجن المحلي الرماني، السجن المحلي سوق الأربعاء الغرب، السجن الفلاحي أوطيطة 1، السجن الفلاحي أوطيطة 2، السجن المركزي بالقنيطرة، السجن المحلي بالقنيطرة، السجن المحلي تيفلت 1، السجن المحلي تيفلت 2) فأشار البلاغ إلى أن نتيجة الاختبار الأخير الذي خضع له موظفان بالسجن المحلي سلا 2 أكد أنهما غير مصابين بالفيروس، وبذلك تكون المؤسسات الواقعة بهذه الجهة، والتي تضم في مجموعها 1560 موظفا و14535سجينا، خالية من أي إصابة بالفيروس.

وفي ما يتعلق بجهة فاس مكناس (وتضم: السجن المحلي رأس الماء، السجن المحلي بوركايز، السجن المحلي تولال 1، السجن المحلي تولال 2، السجن المحلي تولال 3، السجن المحلي بآزرو، السجن المحلي بتاونات، السجن المحلي بتازة، السجن المحلي بصفرو، السجن المحلي بميسور) ،فقد أكدت نتائج الاختبارات الأخيرة التي خضع لها سجينان أحدهما بالسجن المحلي رأس الماء والثاني بالسجن المحلي بوركايز بفاس أنهما غير مصابين، مما يعني خلو مؤسسات هذه الجهة التي تضم في مجموعها 1394 موظفا و11200 سجين من أية إصابة مؤكدة.

وعلى صعيد جهة مراكش آسفي (وتضم: السجن المحلي الأوداية، السجن المركزي مول البركي، السجن المحلي بآسفي، السجن المحلي بقلعة السراغنة، السجن المحلي بالصويرة، السجن المحلي بابن جرير) ، فقد تم -حسب البلاغ- تسجيل ثلاث حالات مؤكدة في صفوف موظفي السجن المحلي الأوداية بمراكش كان ينتظر أن يلتحقوا بالمؤسسة في إطار الفوج الثاني لنظام التناوب، منهم موظف أشعر إدارة المؤسسة بإصابته دون حضوره للمؤسسة، علما أن اثنين من الموظفين الثلاثة قد تماثلا للشفاء وغادرا المستشفى ، مشيرا إلى أن مؤسسات الجهة تضم في مجموعها 928 موظفا و9830 سجينا.

أما بخصوص جهة طنجة تطوان الحسيمة (وتضم: السجن المحلي طنجة 1، السجن المحلي طنجة 2، السجن المحلي بواد لاو، السجن المحلي بوزان، السجن المحلي بشفشاون، السجن المحلي بالعرائش، السجن المحلي بالحسيمة، السجن المحلي بتطوان، السجن المحلي بالقصر الكبير) فقد جاءت نتائج تحاليل النزلاء الـ6220 والموظفين الـ745 الذين تضمهم مؤسسات الجهة سلبية، باستثناء السجن المحلي طنجة 1: جاءت نتائج تحاليل موظفين اثنين وثلاثة نزلاء إيجابية، أخضعوا لاختبار ثان لم يتم بعد التوصل بنتائجه والسجن المحلي بتطوان حيث أكد الاختبار الأخير الذي خضع له موظف بهذه المؤسسة أنه غير مصاب بالفيروس وكذا السجن المحلي بالقصر الكبير الذي تم تسجيل أربع حالات إيجابية في صفوف الموظفين به ، تماثل اثنان منهما للشفاء وغادرا المستشفى، وثلاث حالات في صفوف النزلاء.

أما على مستوى جهة درعة تافيلالت (وتضم: السجن المحلي بالرشيدية، السجن المحلي بورزازات، السجن المحلي بميدلت، السجن المحلي بزاكورة) فأشارت المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج إلى أنه تم بالسجن المحلي بورزازات تسجيل 241 حالة إيجابية في صفوف نزلاء المؤسسة و62 حالة مؤكدة في صفوف الموظفين، مع تسجيل 382 نتيجة سلبية في صفوف النزلاء، علما أنه لم يتم التوصل بعد بنتائج التحاليل الخاصة بثلاثة موظفين.

وأضافت المندوبية أنه بالنسبة للسجن المحلي بميدلت فقد جاءت نتيجة الاختبار الذي أخضع له موظف في إطار عينة من السجناء والموظفين سلبية ،مشيرة إلى أنه باستثناء المؤسستين المذكورتين، فإن نتائج التحاليل التي خضعت لها عينات من 411 موظفا و1105 نزيلا الموجودون بمؤسسات الجهة جاءت جميعها سلبية.

وخلصت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أنه في علاقة بالإجراء الذي اتخذته المندوبية العامة، والقاضي بمنع خروج النزلاء إلى المحاكم والمستشفيات باستثناء الحالات القصوى، فإن جميع المعطيات التي تم التوصل بها تفيد بأن عقد الجلسات عن بعد يتم في ظروف ملائمة، حيث احتضنت 37 مؤسسة سجنية جلسات عن بعد لفائدة 476 سجينا.

ومع:28/04/2020