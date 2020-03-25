عيادة "ابن زهر" تقدم استشارات عن بعد مجانية من أجل إرشاد أفضل للمرضى المشتبه في إصابتهم بكوفيد- 19

قررت عيادة "ابن زهر" بطنجة تقديم استشارات عن بعد مجانية لإرشاد جميع المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الزخم التضامني الوطني والتعبئة المواطنة لمكافحة وباء كوفيد- 19.

وأوضحت العيادة الطبية، في بلاغ لها، أنه في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تفرضها، اليوم، جائحة كوفيد- 19، وتماشيا مع إجراءات الحجر الصحي، التي يجب على الجميع احترامها بدقة، فإنها تنخرط في التضامن الوطني من خلال تقديم استشارات طبية هاتفية مجانية للجميع، وذلك من أجل إرشاد أفضل وتوجيه أفضل لكل مريض يشتبه في إصابته بكوفيد - 19.

وأضاف البلاغ أن عيادة "ابن زهر" ستعمل، في هذا الصدد، على تقديم استشارات مع الدكتور يوهان غازي، من الاثنين إلى الجمعة، ومن الساعة الثامنة و30 دقيقة صباحا إلى حدود الساعة العاشرة و30 دقيقة صباحا.

وخلص البلاغ إلى أن جميع المعلومات المتعلقة بالاستشارات عن بعد المجانية متاحة على موقع العيادة الطبية "www.cabmed-iz.ma"، أو على صفحتها على فايسبوك "Cabinet médical Ibn Zuhr Tanger".

ومع 20/03/24