فتح باب المشاركة في الدورة الأولى لجائزة الاستحقاق الثقافي والفني لفائدة نساء ورجال التعليم إلى غاية 31 يوليوز المقبل

تنظم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ابتداء من فاتح ماي الجاري وإلى غاية 31 يوليوز المقبل، الدورة الأولى لجائزة الاستحقاق الثقافي والفني الموجهة لنساء ورجال التعليم.

ووفق بلاغ للمؤسسة، فإن المسابقة الثقافية، التي تنظم بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تهدف إلى تشجيع المبادرات الإبداعية والأدبية داخل الأسرة التعليمية؛ وهي موجهة لجميع الأشخاص الموظفين أو المتقاعدين من قطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف البلاغ أنه تم تخصيص النسخة الأولى لهذه المسابقة لأدب الطفل والشباب تحديدا القصص المصورة والأناشيد التربوية، مشيرا إلى أنه يمكن إرسال المشاركات عبر البريد الالكتروني concours.artistiques@fm6education.ma أو عبر البريد إلى المقر المركزي للمؤسسة الكائن بشارع علال الفاسي، مدينة العرفان، حي الرياض، الرباط، على أن يتم إرفاق استمارة المشاركة للأعمال المرسلة، التي يتعين تعبئتها على الموقع الالكتروني للمؤسسة، وطبعها وإمضاؤها.

وأشار المصدر إلى أن لجنة مكونة من متخصصين فنيين وفاعلين تربويين ستقوم بتقييم الأعمال، ليتم الإعلان عن النتائج في 15 شتنبر المقبل، فيما سيتم تكريم ثلاثة فائزين في كل صنف، بجوائز قيمة، في أكتوبر 2020 بمناسبة اليوم الوطني للمدرس.

وأفادت المؤسسة بأنه يمكن الاطلاع على الشروط المفصلة للمشاركة في هذه المسابقة من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة www.fm6education.ma، وصفحة المؤسسة على الفايسبوك Facebook.com/fm6education.

4 ماي 2020 (ومع)