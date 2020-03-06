فيروس كورونا : اتخاذ إجراءات احترازية تشمل منع التظاهرات الرياضية والثقافية إلى غاية نهاية مارس

أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية، تنفيذا للقرارات الحكومية ذات الصبغة الاستعجالية لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس (كوفيد 19) على مستوى التراب الوطني.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه تقرر في إطار هذه الإجراءات، ابتداء من يوم الخميس وإلى نهاية هذا الشهر، منع جميع التظاهرات التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج، بما فيها المحاضرات واللقاءات الثقافية والرياضية كيفما كان نوعها، ومنع جميع التظاهرات التي يشارك فيها 1000 شخص فما فوق من المقيمين في التراب الوطني في حالة إقامتها بأماكن مغلقة أو محددة.

وأضاف البلاغ أن هذه الإجراءات تشمل أيضا منع كل المهرجانات باستثناء المواسم، مشيرا إلى أنه يمكن إقامة اللقاءات الرياضية الوطنية وكذا اللقاءات بين الفرق الرياضية الوطنية ونظيرتها الأجنبية شريطة أن يتم ذلك بدون جمهور.

(ومع 05/03/2020)