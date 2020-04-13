فيروس كورونا.. النقاط الرئيسية في تصريح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة

في ما يلي النقاط الرئيسية في تصريح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، اليوم الاثنين:

- تسجيل 102 من حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي بالمملكة إلى 1763 حالة.

- تسجيل 26 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن إلى 203 حالات.

- تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 126 حالة إلى حدود الساعة.

- التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة: جهة الدار البيضاء سطات، متبوعة بجهة مراكش آسفي، ثم جهة فاس مكناس، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة، بينما سجل بكل من جهة الداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، أقل عدد من حالات الإصابة.

الحالة الصحية للمرضى أثناء التكفل بهم: الحالات التي ليست عليها أي علامات المرض، والتي تم اكتشافها في وسط المخالطين، تمثل 16 في المائة، في حين أن الحالات "البسيطة والحميدة" تمثل نسبة 70 في المائة، والحالات "الصعبة والحرجة" تمثل 14 في المائة، والعدد الإجمالي للحالات المتكفل بها التي توجد في وحدات العناية المركزة والإنعاش بلغ 64 حالة.

معدل العمر: 47 سنة هو معدل الحالات المؤكدة، وتمثل الفئة العمرية ما بين 40 و65 سنة أعلى نسبة مئوية (38 في المائة تقريبا)، تليها الفئة العمرية ما بين 25 و40 سنة (21 في المائة).

- 69 حالة من بين 102 من حالات الإصابة التي تم اكتشافها خلال الـ24 ساعة الماضية تم التعرف عليها عن طريق التتبع الصحي للمخالطين، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تم اكتشافها بهذه الطريقة إلى 759 حالة من بين 11608 من المخالطين.

- 5108 أشخاص من المخالطين لا يزالون تحت التتبع الطبي.

ومع 20\04\13