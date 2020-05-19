فيروس كورونا بالمغرب : تماثل 143 حالة للشفاء خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تماثل 143 حالة للشفاء من مرض فيروس كورونا المستجد بالمغرب خلال الساعات ال24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 3901.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، السيد محمد اليوبي، في تصريح ، إن نسبة الشفاء من مرض (كوفيد-19) بالمملكة ارتفعت بذلك إلى 5ر55 في المائة.

وأضاف السيد اليوبي أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة خلال الساعات ال24 الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 193 وفاة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن نسبة الإماتة للفيروس انخفضت إلى 7ر2 في المائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

(ومع 19/05/2020)