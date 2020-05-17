فيروس كورونا بالمغرب: تماثل 173 حالة للشفاء خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تماثل 173 حالة للشفاء من مرض فيروس كورونا المستجد بالمغرب خلال الساعات ال24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 3660 .

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، السيد محمد اليوبي، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها "M24"، وإذاعتها "ريم راديو"، إنه لم تسجل أية حالة وفاة جديدة خلال الساعات ال24 الأخيرة ليستقر العدد الإجمالي في 192 وفاة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

17 ماي 2020 (ومع)