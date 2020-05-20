فيروس كورونا بالمغرب: تماثل 197 حالة للشفاء خلال ال24 ساعة الأخيرة (وزارة)

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تماثل 197 حالة للشفاء من مرض (كوفيد-19) بالمغرب خلال الساعات ال24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 4098.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، السيد محمد اليوبي، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها "M24"، وإذاعتها "ريم راديو"، إن نسبة الشفاء من هذا المرض بالمملكة ارتفعت بذلك إلى 5ر57 في المائة.

وأضاف السيد اليوبي أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة خلال الساعات ال24 الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 194 وفاة، مشيرا إلى أن نسبة الإماتة للفيروس ما زالت مستقرة في 7ر2 في المائة.



وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

20 ماي 2020 (ومع)