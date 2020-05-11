فيروس كورونا بالمغرب: تماثل 257 حالة للشفاء خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة عن تماثل 257 حالة للشفاء من مرض فيروس كورونا المستجد بالمغرب خلال الساعات ال24 الأخيرة، ليصل إجمالي حالات الشفاء حتى الآن إلى 2811.

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، السيد محمد اليوبي، في تصريح ، إنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر العدد بذلك في 188 حالة، مشيرا إلى أن نسبة الإماتة لم تتجاوز 3 في المائة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

(ومع 11/05/2020)