فيروس كورونا بالمغرب : تماثل 87 حالة للشفاء خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، عن تماثل 87 حالة للشفاء من مرض فيروس كورونا المستجد بالمغرب خلال الساعات ال24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 3487 .

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، السيد محمد اليوبي، في تصريح ، أن عدد حالات الوفاة ارتفع حتى الآن إلى 192 بعد تسجيل حالتين جديدتين، مشيرا إلى أن نسبة الإماتة انخفضت إلى 8ر2 في المائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

(ومع 16/05/2020)