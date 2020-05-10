فيروس كورونا بالمغرب : تماثل 93 حالة للشفاء خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة عن تماثل 93 حالة للشفاء من مرض فيروس كورونا المستجد بالمغرب خلال الساعات ال24 الأخيرة، ليصل إجمالي حالات الشفاء حتى الآن إلى 2554.

وأعلن مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة السيد محمد اليوبي، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها "M24"، وإذاعتها "ريم راديو"، عن تسجيل 153 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين الرابعة من زوال أمس والرابعة من زوال اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 6063 حالة.

وأضاف أن عدد حالات الوفاة بلغ 188 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

(ومع 10/05/2020)