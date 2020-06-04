فيروس كورونا بالمغرب : 329 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، مساء يوم الخميس ، عن تماثل 329 شخصا للشفاء من مرض (كوفيد-19) بالمغرب خلال الساعات ال24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 7195 شخصا.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاد لمرابط، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها "M24"، وإذاعتها "ريم راديو"، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الساعات ال24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد الى 208 وفاة، مشيرا إلى أن نسبة الإماتة للفيروس استقرت في 2.6 في المائة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات بمرض (كوفيد 19) بالمملكة إلى 8003 حالة بعد تسجيل 81 إصابة مؤكدة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

(ومع 04/06/2020)