فيروس كورونا بالمغرب : 456 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، مساء يوم الاربعاء، عن تماثل 456 شخصا للشفاء من مرض (كوفيد-19) بالمغرب خلال الساعات ال24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 6866 شخصا.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاد لمرابط، في تصريح ، أنه لم يتم تسجيل اي حالة وفاة خلال الساعات ال24 الأخيرة، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في 206 وفاة، مشيرا إلى أن نسبة الإماتة للفيروس بلغت 2.6 في المائة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات بمرض (كوفيد 19) بالمملكة إلى 7922 حالة بعد تسجيل 56 إصابة مؤكدة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

(ومع 03/06/2020)