فيروس كورونا بالمغرب : 97 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تماثل 97 شخصا للشفاء من مرض (كوفيد-19) بالمغرب خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 4978.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، السيد معاد لمرابط، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها "M24"، وإذاعتها "ريم راديو"، أن معدل الشفاء بلغ 65,5 في المائة. وقال السيد لمرابط إنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 202 حالة، مشيرا إلى أن نسبة الإماتة استقرت في 7ر2 في المائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

(ومع 27/05/2020)