فيروس كورونا: ترامب يكلف رسميا الدكتور منصف السلاوي بتطوير لقاح “بأسرع وقت ممكن”

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا يوم الجمعة بالبيت الأبيض ، العالم المغربي منصف السلاوي مشرفا علميا على عملية “Warp Speed ” التي تهدف الى التوصل” على وجه السرعة” الى لقاح مضاد لمرض كوفيد- 19.

وأعلن الرئيس ترامب من حديقة البيت الابيض “نحن فخورون بأن نعلن (…) أن كبير العلماء في عملية Warp Speed سيكون الدكتور منصف السلاوي ، عالم المناعة ذي الصيت العالمي والذي ساعد على إيجاد أربعة عشر لقاحا جديدا (…) خلال عشر سنوات من عمله بالقطاع الخاص”.

ووصف الرئيس الأمريكي الدكتور السلاوي بأنه “من أكثر الرجال الذين يحظون بالاحترام في العالم في مجال إنتاج اللقاحات” ، مشيرا إلى أن الهدف من عملية” Warp Speed” هو ” استكمال التطوير ثم التصنيع وتوزيع لقاح لفيروس كورونا في أقرب وقت ممكن”.

وأكد قاطن البيت الأبيض أن الامر يتعلق ب “مشروع علمي وصناعي ولوجستي عملاق لم ير له بلدنا مثيلا منذ مشروع مانهاتن”.

وفي كلمة المناسبة ، أعرب الدكتور السلاوي عن اعتزازه بقيادة “هذا المشروع الاستثنائي” خدمة للعالم أجمع.

ويأتي تكليف الدكتور السلاوي بعد أسبوعين من إعلان الرئيس ترامب عن عملية تروم تسريع إنتاج لقاح مضاد لكوفيد-19 وتنظيم خطط توزيعه.

وعمل البروفيسور السلاوي بشركة “غلاكسو سميث كلاين” بين سنتي 2015 و2017. كما ترأس لفترة طويلة قطاع البحث والتطوير العالمي. وساعد في تطوير لقاحات للوقاية من التهابات المعدة والأمعاء لدى الأطفال، وسرطان عنق الرحم.

وللخبير المغربي في علم المناعة واللقاحات ارتباطات مهنية بالعديد من شركات الأدوية التي انخرطت في الاستجابة لوباء كورونا، مثل “غلاكسو سميث كلاين”، التي تعمل على تطوير لقاح مع شركة “سانوفي”، كما أنه عضو في مجلس إدارة شركة “موديرنا”، وهي واحدة من أولى الشركات التي قامت بإجراء تجارب سريرية لأحد اللقاحات.

ومع:15/05/2020