فيروس كورونا: تسجيل 113 حالة مؤكدة جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 5661 حالة (وزارة)

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 113 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 5661 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب "www.covidmaroc.ma"، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 2302 حالة، بعد تماثل 123 حالات جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 185 حالة.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 52 ألف و931 حالة .

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

08 ماي 2020 (ومع)