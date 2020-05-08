فيروس كورونا: تسجيل 123 حالة شفاء جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 2302 حالة (وزارة)

علنت وزارة الصحة عن تسجيل 123 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء بالمملكة إلى 2302 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب "www.covidmaroc.ma"، أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 185 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين. وقد تم تسجيل 113 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 5661 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 52 ألف و931 حالة .

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

08 ماي 2020 (ومع)