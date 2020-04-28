وزارة الصحة: فيروس كورونا.. تسجيل 126 حالة مؤكدة جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 4246 حالة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 126 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء ، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 4246 حالة. وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب "www.covidmaroc.ma"، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 739 حالة، بعد تماثل 44 حالة جديدة للشفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 163 . وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 26 ألف و 122 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ومع 28/04/2020