فيروس كورونا: تسجيل 127 حالة شفاء جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 1565 حالة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 127 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الإثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء بالمملكة إلى 1565 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد حالات الوفاة بلغ 177 حالة، بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة.

وقد تم تسجيل 97 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 5000 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 39 ألف و76 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ومع:04/05/2020