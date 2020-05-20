فيروس كورونا: تسجيل 136 حالة شفاء جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 4037 حالة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 136 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح يوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء بالمملكة إلى 4037 حالة. وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب "www.covidmaroc.ma"، أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 194، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة. وقد تم تسجيل 25 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 7048 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 97 ألفا و867 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ومع 20/05/2020