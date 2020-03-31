فيروس كورونا : تسجيل 15 حالة مؤكدة جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 617 حالة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى التاسعة من مساء يومه الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 617 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب "www.covidmaroc.ma"، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2462 حالة.وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن 24 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 36.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ومع20/03/31