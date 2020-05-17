فيروس كورونا: تسجيل 158 حالة شفاء جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 3645 حالة (وزارة)

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 158 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء بالمملكة إلى 3645 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب "www.covidmaroc.ma"، أن عدد حالات الوفاة استقر في 192 حالة.

وقد تم تسجيل 57 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 6798 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 82 ألفا و250 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الرباط/ 17 ماي 2020 (ومع)