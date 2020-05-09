فيروس كورونا : تسجيل 162 حالة مؤكدة جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 5873 حالة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 162 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح يوم السبت ، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 5873 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 2389 حالة، بعد تماثل 65 حالات جديدة للشفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة في 186.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 56 ألف و134 حالة .

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ومع:09/05/2020