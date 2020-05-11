فيروس كورونا: تسجيل 163 حالة مؤكدة جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 6226 حالة (وزارة)

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل163 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الاثنين ، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 6226 حالة. وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب "www.covidmaroc.ma"، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 2759 حالة، بعد تماثل 205 حالات جديدة للشفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة في 188 حالة . وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 61 ألف و 515 حالة .

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

11 ماي 2020 (ومع)