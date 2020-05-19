فيروس كورونا: تسجيل 20 حالة مؤكدة جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 6972 حالة (وزارة)

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 20 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 6972 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب "www.covidmaroc.ma"، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 3890 حالة بعد تماثل 132 حالة جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 193 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة. وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 92 ألفا و367 حالة.



وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

/ 19 ماي 2020 (ومع)