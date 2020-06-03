فيروس كورونا: تسجيل 233 حالة شفاء جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 6643 حالة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 233 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح يوم الأربعاء ، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء بالمملكة إلى 6643 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب "www.covidmaroc.ma"، أن عدد حالات الوفاة استقر عند 206 حالات ، إذ لم يتم تسجيل أية حالة جديدة .

وقد تم تسجيل 44 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 7910 حالات، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 235 ألفا و 362 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ومع:03/06/2020