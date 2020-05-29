فيروس كورونا: تسجيل 28 حالة شفاء جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 5223 حالة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 28 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح يوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء بالمملكة إلى 5223 حالة .

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب "www.covidmaroc.ma"، أن عدد حالات الوفاة استقرت عند 202 حالة ، حيث لم يتم تسجيل أية حالة جديدة .

وقد تم تسجيل 54 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 7697 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 178 ألفا و 169 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ومع:29/05/2020