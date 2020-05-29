فيروس كورونا: تسجيل 54 حالة مؤكدة جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 7697 حالة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 54 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 7697 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب "www.covidmaroc.ma"، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 5223 حالة بعد تماثل 28 حالة جديدة للشفاء، بينما استقر عدد حالات الوفاة عند 202 حالة ، حيث لم يتم تسجيل أية حالة جديدة .

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 178 ألفا و 169 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

29 ماي 2020 (ومع)